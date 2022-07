Zes doden bij schietpartij in Chicago tijdens parade Onafhankelijkheidsdag

De parade was net begonnen in Highland Park, een voorstad van Chicago, toen er schoten klonken. Honderden mensen stoven uiteen. Op beelden zijn mensen te zien die onder het bloed zitten. Onder de deelnemers waren veel ouders met kinderen.

De politie is nog op zoek naar de schutter. Het zou gaan om een man van 18 tot 20 jaar oud. Hij heeft vanaf een dak geschoten op deelnemers aan de parade, concludeert de politie nadat er een geweer op een dak is gevonden. Mensen in de omgeving wordt gevraagd om binnen te blijven.

In Evanston, niet ver van Highland Park, is besloten het traditionele vuurwerk, waarmee de viering van Onafhankelijkheidsdag wordt afgesloten, niet door te laten gaan. Ook zijn uit voorzorg de stranden in de omgeving gesloten.

De schietpartij komt op een moment dat de discussie over wapenbezit in de VS weer is opgelaaid. Aanleiding is het bloedbad dat eind mei door een 18-jarige man werd aangericht op een basisschool in Uvalde, in Texas.