Groenewegen: 'Had ook niet verwacht dat Fabio er een biertje op ging drinken'

Het kwam hem eigenlijk wel goed uit, een rustdag na slechts drie dagen koers. Dylan Groenewegen heeft op die manier de tijd om met vrouw en kind, die ook naar Noord-Frankrijk zijn gekomen, te genieten van zijn ritzege van zondag in de Tour de France.

"Het was goed geregeld met de vlucht (vanuit Denemarken, red.), maar voordat je in bed ligt is het half twaalf, twaalf uur en voordat je echt slaapt, is het al snel half twee. En ik ben altijd wel om zeven uur wakker, dus het was een kort nachtje. Als je het zo bekijkt, is het lekker dat het een rustdagje is."

Het is ook een dag waarop het besef binnendringt. "Na lang afwezig geweest te zijn in de Tour ben ik terug. Ik had eigenlijk niet durven dromen van weer een etappezege, maar dat is redelijk snel weer gelukt."