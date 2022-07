Extraverte Kyrgios voor het eerst sinds 2014 kwartfinalist op Wimbledon

"Ik heb vandaag niet mijn beste spel gespeeld, maar ik weet dat ik op Wimbledon nog nooit een vijfsetter heb verloren, dus dat hield mij op de been. Nu ben ik toe aan een goed glas wijn om hiervan bij te komen", zei Kyrgios na zijn partij.

Comeback Garín

De mondiale nummer 40 stuit nu op een andere verrassende kwartfinalist: Cristian Garín. De Chileen zorgde tegen de Australiër Alex De Minaur voor een comeback: 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (10-6).

De als elfde geplaatste Taylor Fritz haalde voor het eerst de laatste acht op een grandslamtoernooi door de Australiër Jason Kubler te verslaan: 6-3, 6-1, 6-4.

Fritz ontmoet in de kwartfinales Botic van de Zandschulp of Rafael Nadal. De partij tussen de Nederlander en de Spanjaard wordt maandagavond gespeeld en is te volgen via een liveblog op NOS.nl.