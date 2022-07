Provincies vrezen vertraging stikstofaanpak: waar blijft het geld?

Ook de Limburgse gedeputeerde Gabriels (GroenLinks) is ongerust over het uitblijven van geld, Tientallen agrariërs hadden belangstelling voor een uitkoopregeling. Daar moeten ze zich uiterlijk in september voor inschrijven. Maar nu nieuwe -mogelijk betere- regelingen nog volgen wachten ze allemaal af. "Zo schiet het niet op" zegt Gabriels.

In april moesten provincies op een achternamiddag met plannen komen om een voorschot van die 25 miljard te vragen. Dat hoorden ze op een vrijdagmiddag en het moest voor maandag af. Het was een weekend flink doorwerken. Gelderland berekende met ruim 500 miljoen euro vast een jaar aan de slag kunnen, maar daar is nog geen reactie op gekomen.

De Gelderse gedeputeerde Drenth (CDA) beschouwt het kaartje als "zo goed als van tafel". Nu wil hij "zo snel mogelijk door" om "samen met alle betrokkenen aan plannen te werken", maar hij stuit daarbij op onduidelijkheid over de middelen. Bijna 25 miljard euro is er voor uitkoopregelingen, verduurzaming en natuur, maar dat geld komt niet los.

"Onwerkbaar" zegt de Friese stikstofgedeputeerde Fokkinga (FNP) over het kaartje bij de plannen. Fokkinga noemt het kaartje verstorend en verwarrend. "Dit beschouwen we maar als niet verzonden".

Maanden waren ze met elkaar in gesprek, de provinciebestuurders met stikstof in hun portefeuille en de vertegenwoordigers van de departementen van landbouw en natuur. Ze wisten ongeveer wat er aan zat te komen, maar bij de presentatie was er in menig provincie toch enig ongeloof.

Waarom is stikstof hier zo'n groot probleem?



Alle Europese landen moeten aan dezelfde natuurwetten en regels voor stikstof voldoen. In Nederland is dat lastiger, omdat er op een vrij klein oppervlak veel gebeurt. Wil je in Nederland een weg verlengen of een bedrijf uitbreiden, dan zit je al gauw bij een beschermd natuurgebied. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het tot dan toe gevoerde beleid niet voldeed en natuur beter beschermd moet worden. Sindsdien zijn provincies en Rijk op zoek naar "stikstofruimte".

Het kabinet wil in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent verminderen. In 131 gebieden moet de uitstoot met 70 procent omlaag en een deel van de veehouders moet stoppen. "We hebben geen keus", zegt minister Van der Wal. Provincies (die de plannen moeten uitwerken) bestrijden dat niet; ze willen samen de schouders eronder zetten.