Kvitová verrassend uitgeschakeld op US Open

Terwijl bij de mannen het toernooi met de diskwalificatie van Novak Djokovic een onverwachte wending heeft gekregen, is er bij de vrouwen ook een verrassende uitschakeling.

De als zesde geplaatste Petra Kvitová moest in de vierde ronde namelijk het hoofd buigen voor Shelby Rogers. De Tsjechische miste maar liefst vier matchpoints en verloor de wedstrijd met 6-7 (5), 6-3, 6-7 (6).

Kvitová, die het enige eerdere duel met de Amerikaanse in 2016 op Roland Garros ook al had verloren, kwam in de eerste set terug van een break achterstand, knokte zich in de tiebreak van 2-5 naar 5-5, maar kon de set niet binnenhalen.

Ze repareerde de schade door de tweede set met 6-3 te winnen, waarna het in de derde set nog lang spannend bleef. Op 5-4 miste Kvitová drie matchpoints op de service van Rogers en in de tiebreak sloeg ze op 6-5 een dubbele fout. Rogers (WTA-93) sloeg daarna koelbloedig toe.