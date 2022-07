Alle smaakmakers verdwijnen bij Feyenoord, maar Kökcü raakt niet in paniek

Feyenoord is inmiddels een week bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een week waarin met 7-0 werd verloren van FC Kopenhagen en waarin steeds meer smaakmakers de club verlaten. Is dat reden tot zorg in Rotterdam? "Ik raak daarvan niet in paniek", aldus Orkun Kökçü, één van de overgebleven smaakmakers. "Ik heb er vertrouwen in dat we met een goede selectie aan het seizoen kunnen starten." Kökçü is een van de negen internationals die zich maandag bij de selectie voegden en vervolgens meteen mee op trainingskamp naar Oostenrijk vertrokken. Onder de 24 spelers zijn ook de aanwinsten Danilo (Ajax), Mats Wieffer (Excelsior) en Mohamed Taabouni (AZ) en de vorig seizoen verhuurde Róbert Bozeník. Doelpuntenmakers verdwijnen Indrukwekkender is echter de lijst van spelers die er, vergeleken met het succesvolle vorige seizoen, níét meer bij zijn.

Quote Ik kan wel hoog of laag springen, maar zolang er niks concreet wordt... Niemand meldt zich bij Feyenoord. Orkun Kökcü over een vertrek uit Rotterdam

Guus Til, goed voor 15 doelpunten in de eredivisie, tekende bij PSV. Bryan Linssen (13 goals) verhuisde naar Japan. Luis Sinisterra (12 goals) staat op het punt om voor een recordbedrag naar Leeds United te vertrekken. Cyriel Dessers (9 goals) kon niet worden behouden. De verhuurperiode van Reiss Nelson (2 goals) is voorbij en verdediger Tyrell Malacia (1 goal) vervolgt zijn loopbaan bij Manchester United. Van de 76 doelpunten die Feyenoord vorig seizoen in de eredivisie maakte, zijn er daarmee 52 verdwenen. Om maar niet van de Conference League te spreken, waarin de verdwenen spelers goed waren voor 21 van de 28 doelpunten.

Orkun Kökçü na de 1-0 tegen Slavia Praag in september, met achter zich o.a. Bryan Linssen, Guus Til, Luis Sinisterra en Tyrell Malacia - ANP

Geen paniek bij Kökçü De 21-jarige Kökçü (vorig seizoen 7 goals in de eredivisie en 2 in de Conference League) zal na de terugkeer van zijn vakantie uit Turkije misschien wel even geschrokken zijn van de leegloop. Maar daar laat hij niets van merken.

"Vorig jaar zijn er ook veel spelers weggegaan en hadden we onze selectie ook pas aan het einde van de transferperiode compleet", vertelt de middenvelder. "Ik word daar niet onrustig van en raak niet in paniek." "De jongens die een stap hebben kunnen maken, gun ik het natuurlijk van harte. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Ik kan niets anders zeggen dan: succes. Als je als Feyenoord echt een keer wil aanhaken bij Ajax en PSV, dan moet je ook af en toe spelers op hoogtepunten loslaten en met een mooie transfersom wegsturen." Ook zijn Oostenrijkse ploeggenoot Gernot Trauner houdt het hoofd koel. "Je begint zelden met hetzelfde team aan een nieuw seizoen. We hebben een geweldig seizoen gehad en dan is het normaal dat grotere clubs in onze spelers geïnteresseerd zijn." "We moeten kalm blijven. We zijn wat spelers kwijt met veel kwaliteit, maar er zijn ook nieuwe spelers en er komen er nog een paar. Het is wat het is."

Gernot Trauner met drie spelers die vertrokken of gaan vertrekken: Tyrell Malacia, Luis Sinisterra en Cyriel Dessers - ANP