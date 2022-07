Marineschip Zr.Ms. Zeeland flink beschadigd door brand in droogdok

Het Marineschip Zr.Ms. Zeeland is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. De Marinebrandweer en regionale korpsen kregen de brand na anderhalf uur onder controle, niemand raakte gewond.

Het patrouilleschip ligt voor onderhoud in een droogdok in Den Helder. Schepen die daar liggen, worden 24 uur per dag bewaakt. De brand ontstond omstreeks 02.30 uur 's nachts door een nog onbekende oorzaak, en woedde in de technische ruimte van het schip, zo laat een woordvoerder weten.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de brand voor het patrouilleschip. De Zr.Ms. Zeeland is één van de vier patrouilleschepen die Nederland telt, en is sinds 2013 operationeel bij de Koninklijke Marine. Het schip, dat 108 meter lang is, wordt onder meer ingezet voor antiterrorisme- en drugsbestrijdingsoperaties.