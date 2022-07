Wimbledon in beroep tegen boete voor weren Russische en Belarussische tennissers

Tennistoernooi Wimbledon kreeg een boete voor het weren van Russische en Belarussische deelnemers, maar weigert die te betalen. De WTA, belangenbehartiger voor vrouwelijke profspeelsters, deelde de boete uit.

Het gaat om een bedrag van ruim één miljoen euro. Wimbledon heeft besloten over te gaan tot juridische stappen en gaat in hoger beroep.

Dat de toernooileiding Russische en Belarussische deelnemers besloot te weigeren naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, was voer voor veel discussie. Onder anderen Rafael Nadal en Novak Djokovic zeiden het er niet mee eens te zijn.

Wimbledon nam de beslissing in april, ongeveer een maand na de Russische inval in Oekraïne. Daarna werd door tennisfederaties ATP en WTA besloten dat er op de Britse grand slam, inmiddels in de tweede week aanbeland, geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zouden zijn.

Wimbledon-baas ontstemd

De leiding van Wimbledon zal hopen op de morele steun van de Britse regering, die ook een stevig sanctiebeleid voert tegen individuele Russen.

Toernooidirecteur Sally Bolton reageerde ontstemd op de boete van de WTA. "We staan achter onze beslissing, die we na die na lang en diep nadenken hebben genomen. We wisten dat er gevolgen konden zijn, maar dit is een heel teleurstellende reactie van de WTA."