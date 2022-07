Supermarkten: 'Langere blokkades zijn volstrekt onacceptabel

De koepel van supermarkten noemt het "volstrekt onacceptabel" als de blokkades nog langer duren vandaag. "We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen", zegt Marc Jansen, directeur bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Het CBL denkt ook na over vervolgstappen tegen de protesterende boeren. "We moeten hen kunnen aanspreken op dit wangedrag", zegt Jansen. "Dit kan niet langer doorgaan, want we zijn geen partij in het conflict tussen overheid en boeren."

Als de blokkades voortduren, zullen volgens het CBL vooral tekorten ontstaan bij verse producten, zoals brood, groente en fruit en melk. "Sommige distributiecentra leveren ook aan ziekenhuizen, zorgcentra en andere vitale dienstverlening", zegt Jansen. "Die worden ook gedupeerd."

Jumbo hardst geraakt

Jumbo wordt het hardst geraakt door de blokkades: bij vijf van de zes distributiecentra kunnen op dit moment geen vrachtwagens in- of uitrijden, namelijk die in Nieuwegein, Beilen, Raalte, Woerden en Breda. Bij Albert Heijn worden twee van de zes distributiecentra getroffen, die in Zwolle en Geldermalsen.

Eerder blokkeerden de boeren ook een distributiecentrum van Jumbo in Veghel en van Albert Heijn in Zaandam. Inmiddels is de doorgang daar weer vrij.