Dodental gletsjerdrama in Italië loopt op, zoektocht naar 18 vermisten

Het dodental als gevolg van het gletsjerdrama gisteren in Noord-Italië is opgelopen van zes naar zeven. De zoektocht naar overlevenden op de berg Marmolada in de Dolomieten is in volle gang. Er wordt gevreesd voor meer doden.

De slachtoffers zijn bergbeklimmers en gidsen. Zij kwamen terecht in een lawine die veroorzaakt werd door een afgebroken stuk gletsjer. Vier van de doden zijn geïdentificeerd: het gaat om drie Italianen en een Tsjech. Acht mensen zijn gewond geraakt, twee verkeren in kritieke toestand.

De vermisten zijn vooral Italianen, maar ook buitenlanders uit landen als Roemenië, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. Hoe langer de zoekactie duurt, hoe kleiner de overlevingskans is voor mensen die liggen bedolven.

Met behulp van helikopters en drones zoeken reddingswerkers met man en macht naar overlevenden: