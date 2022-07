Van de Zandschulp gaat genieten tegen Nadal: 'Een van de grootste namen ooit'

Botic van de Zandschulp neemt het maandagavond op het iconische Centre Court van Wimbledon op tegen oud-winnaar Rafael Nadal voor een plek in de kwartfinales. En dat wordt een uitdaging. "Ik weet dat het tot het einde heel pittig gaat worden." Van de Zandschulp beseft dat het publiek op de hand zal zijn van de tennisgrootheid uit Spanje, maar zal zich daarvoor afsluiten. "Ik weet dat het publiek niet tégen mij is, maar vóór hem", zegt de 26-jarige Veenendaler, die Nadal "een van de grootste namen in het tennis ooit" noemt. 'Moeilijkste gehad' Van de Zandschulp wil genieten van de wedstrijd, maar kijkt ook beelden terug van eerdere partijen van Nadal op Wimbledon om een strijdplan te bedenken. De hoogst genoteerde Nederlandse tennisser op de wereldranglijst (25ste) weet al een klein beetje wat hij kan verwachten, want op Roland Garros trof hij Nadal ook. In Parijs verloor hij eind mei met 3-0. Dat was op gravel, de favoriete ondergrond van Nadal. "Dus ik denk dat ik de moeilijkste omstandigheden om tegen hem te spelen al heb gehad."

Partij Van de Zandschulp bij de NOS De partij tussen Botic van de Zandschulp en Rafael Nadal is in een live-artikel te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. De samenvatting van de wedstrijd zal ook online te zien zijn en op televisie in Studio Sport. De verwachting is dat Van de Zandschulp en Nadal aan het begin van de avond de baan opkomen.