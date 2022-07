Huidige generatie renners houdt Deense wielercultuur springlevend

Uitbundig en euforisch vierden de Denen drie dagen lang de komst van de Tour de France naar hun land. Massaal trokken ze naar de start- en finishplaatsen. Rijendik stonden ze langs het parcours, respectvol applaudisserend voor het passerende peloton.

Vele duizenden fans zwaaiden met Deense vlaggen, rode petten op het hoofd. Denemarken eerde de Tour, maar ook de eigen wielercultuur, die met renners als Jonas Vingegaard en Kasper Asgreen springlevend is.

Doping

In Roskilde, de startplaats van de tweede etappe, is in een plaatselijke kunstgalerie een foto-expositie ingericht, met artistieke beelden van het Deense wielerverleden. Prominent aanwezig is een afbeelding van Bjarne Riis, die in zijn gele trui op de Champs Elysees zijn Tour-overwinning van 1996 viert. Riis is de enige Scandinaviër die ooit de grootste koers ter wereld wist te winnen. "Hij is een van onze beroemde iconen", zegt de galeriehouder.

Natuurlijk weet ook hij dat veel bezoekers met ambivalente gevoelens zullen kijken naar de beeltenis van een zegevierende Riis. 'Monsieur 60%' biechtte in 2007 op dat hij in zijn carrière doping heeft gebruikt. De Tour-zege is hem nooit ontnomen. Maar een uitnodiging voor het Grand Départ in zijn eigen Denemarken heeft Riis nooit ontvangen.