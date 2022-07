Bedrijvig PSV wint de slag om Til, die voor vier jaar tekent in Eindhoven

PSV heeft de slag om Guus Til gewonnen. De 24-jarige middenvelder, die na een sterk jaar als huurling bij Feyenoord door meerdere clubs werd begeerd, komt over van Spartak Moskou, waar hij nog een contract voor twee jaar had, en heeft tot medio 2026 getekend in Eindhoven.

"Ik was heel trots toen PSV zich bij mij meldde en de club zijn interesse naar me uitsprak", vertelt Til op de site van de Brabanders. "Sportief is er veel mogelijk. Ik wil hier prijzen gaan winnen. Daarnaast geeft dit de stabiliteit die ik zocht."

Specifieke kwaliteiten

Directeur Voetbalzaken John de Jong zegt Til, die hij roemt om zijn diepgang en scorend vermogen, al langere tijd te hebben gevolgd. "Afgelopen jaar heeft hij ons beeld bevestigd door in alle competities bij elkaar opgeteld 21 doelpunten te maken en zichzelf weer in Oranje te spelen. Guus heeft specifieke kwaliteiten die van meerwaarde zijn voor ons team. Ik ben blij dat hij voor PSV kiest."

Til begon zijn profloopbaan bij AZ en vertrok na twee sterke seizoenen in 2019 naar Spartak Moskou. Daar kwam hij minder uit de verf, waarna verhuurperiodes bij SC Freiburg en Feyenoord volgden. In Rotterdam maakte hij afgelopen seizoen indruk, onder meer door met Feyenoord de finale van de Conference League te bereiken. Til keerde ook weer terug bij het Nederlands elftal.

Bij PSV vormt de vijfvoudig international niet het eerste nieuwe gezicht in de groep van Ruud van Nistelrooij, die aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer is begonnen. Eerder al haalde de club de keepers Walter Benítez en Boy Waterman, verdediger Ki-Jana Hoever en de aanvallers Xavi Simons en Luuk de Jong naar Eindhoven.