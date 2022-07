Verdachte opgepakt voor aansturen moord op Peter R. de Vries

Een 27-jarige Poolse man is vanochtend aangehouden op verdenking van het aansturen van de moord van Peter R. de Vries, meldt het Openbaar Ministerie. Bronnen melden dat het gaat om Krystian M. uit het Gelderse Ochten.

Het Parool en AD schrijven dat hij te linken is aan Ridouan Taghi. Maar het Openbaar Ministerie heeft dat niet bevestigd. Taghi wordt gezien als mogelijke opdrachtgever van de moord op de misdaadverslaggever, omdat De Vries vertrouwensman van kroongetuige Nabil B was.

De twee kranten melden ook dat de Pool vandaag is gearresteerd in zijn cel. Hij zou al vastzitten voor een poging tot moord in Zeewolde vorig jaar.

Levenslang

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen. Tegen de twee mannen die verdacht worden van zijn dood is onlangs een levenslange celstraf geëist. De rechter doet in die zaak op 14 juli uitspraak