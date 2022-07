Nog een vrouw gedood door haai bij Egyptische badplaats Hurghada

Niet één, maar twee vrouwen zijn vorige week vrijdag bij de Egyptische badplaats Hurghada omgekomen door haaienbeten. Het Egyptische ministerie van Milieu heeft dat bekendgemaakt in een verklaring.

Het tweede slachtoffer is een Roemeense vrouw, zo bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië. Ze was op vakantie in de populaire snorkel- en duikbestemming aan de Rode Zee. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar wel dat de vrouw is omgekomen als gevolg van een haaiaanval.

Makreelhaai

Het gebeurde op zo'n 600 meter afstand van de plek waar een Oostenrijkse vrouw werd aangevallen. Een makohaai, ook wel makreelhaai genoemd, beet haar arm en been af. De 68-jarige wist nog aan land te raken, maar bezweek aan haar verwondingen in een privékliniek.

De identiteit van de Roemeense vrouw is niet bekendgemaakt. Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het gaat om iemand van in de veertig of vijftig.

Onderzoek naar aanvallen

Het komt zelden voor dat haaien iemand doodbijten in het Egyptische deel van de Rode Zee, waar jaarlijks talloze toeristen komen om de duiken en snorkelen. De Egyptische autoriteiten melden dat een comité de haaiaanvallen gaat onderzoeken.

Uit voorzorg is het kustgebied ten zuiden van Hurghada voorlopig afgesloten voor watersport en visserij.