'Liever de schappen leeg, dan snelwegen dichtzetten'

Een chauffeur die vastzit bij een distributiecentrum in Nijkerk heeft begrip voor de emoties van de actievoerders, maar zet vraagtekens bij deze vorm. "Of het protest op deze locatie zin heeft? Ik vind het twijfelachtig," zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ze houden het protest netjes, maar ik zou er wel af willen."

Door heel het land blokkeren protesterende boeren distributiecentra van supermarktketens. Onder meer bij de Albert Heijn in Zaandam, Lidls in Almere en Oosterhout, alle vijf Jumbo-centra in het land en de kleinere keten Boni in Nijkerk verhinderen trekkers dat vrachtwagens kunnen laden en lossen.

Hoelang de acties gaan duren is nog niet bekend. Op verschillende plekken spreken betogers het voornemen uit dagen te blijven staan.

"De boeren hebben zelf niet echt een verwachting hoelang ze hier willen staan. De een heeft het over de hele dag, maar ik heb ook een week gehoord", zegt RTV Drenthe-verslaggever Mathijs Renkema. "Anderen zeiden: we blijven hier net zolang staan tot het probleem is opgelost."

Bezoek van de politie

Of dat grootspraak is, is nog niet duidelijk. Renkema zag in ieder geval weinig voorbereiding voor een langer protest. "Het is niet zo dat ze heel veel proviand mee hebben. Ik vraag me af hoe ze het een week willen volhouden."

"De boeren drinken koffie en luisteren naar voornamelijk Nederlandstalige muziek", vervolgt Renkema. "Ze lijken in afwachting van wat komen gaat, naar alle waarschijnlijkheid een bezoek van de politie."

Bij het Zaanse distributiecentrum van Albert Heijn zegt een van de boeren ook dagen te willen blijven. "We hebben afgesproken dat we overal tegelijk heen gaan. Het is de bedoeling dat we drie dagen blijven staan." Door tekorten te laten ontstaan in de supermarkten willen de boeren het belang van hun werk onderstrepen.

"Liever de schappen leeg dan de snelwegen dichtzetten", redeneert deze boer: