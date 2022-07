Robot voorkomt straks dat ouderen medicijnen vergeten, voorziet Helder

Beeldbellen en robots worden in de toekomst de norm in de ouderenzorg. Ouderen die thuis zorg nodig hebben, zullen waar mogelijk digitaal en op afstand worden geholpen. Dat is nodig om de zorg minder duur en arbeidsintensief te maken, schrijft minister Helder van Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer.

In plaats van dat een wijkverpleegkundige aan huis komt, wordt er dan via beeldbellen overlegd. Bij een val in huis kan via sensoren hulp ingeschakeld worden en robots kunnen iemand herinneren aan het innemen van medicijnen.

We worden met zijn allen steeds ouder en het aantal verzorgenden neemt niet evenredig toe, schrijft Helder. Om te voorkomen dat mensen buiten de zorg vallen moet het roer om en zal er meer op afstand en via digitale kanalen gewerkt moeten worden. Voor de omslag trekt het kabinet 770 miljoen euro uit.

Langer thuis wonen

Ruim 15 miljard euro wordt er dit jaar uitgegeven aan ouderenzorg. Over vier jaar zal dat ruim 17 miljard zijn. Helder hoopt de kostenstijging af te remmen met nieuwe manier van werken.

Partijen in de Ouderenzorg geven vandaag het startsein voor het programma Wonen , Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Minister Helder zegt dat ze haast heeft met het programma omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Daarom zullen ook meer woningen aangepast moeten worden aan de langer thuiswonenden ouderen.

Hoogleraar Abbink van de TU Delft waarschuwt voor het idee dat robots een oplossing voor het personeelstekort kunnen zijn. Volgens hem is het een complexe uitdaging voor ouderen zelf maar ook voor werknemers.