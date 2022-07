Van Rijthoven: 'Djokovic zei dat ik een 'very bright future' voor me heb'

"Ik zei dat hij mij inspireert en dat ik het een hele eer vond om met hem op de baan te staan. Volgens mij zei hij toen terug dat ik een 'very bright future' voor me heb. Dat is heel mooi meegenomen natuurlijk als je dat van zo iemand hoort."

En zo zag zijn illustere opponent, die hem in vier sets de baas was, het kennelijk ook. Djokovic had lovende woorden over voor Van Rijthoven, nadat die de Serviër aan het net had gefeliciteerd met de overwinning.

De nummer één van de plaatsingslijst op Wimbledon moest eraan te pas komen om de dadendrang Van Rijthoven te stuiten. "Ik kan nu een beetje laten bezinken wat er allemaal gebeurd is de laatste paar weken. Als ik er zo even snel aan terugdenk is het voor mij een heel positieve periode geweest. Ik zie het als een soort van doorbraak."

Op het Centre Court van Wimbledon kwam zondagavond een eind aan de opmerkelijke zegereeks van Tim van Rijthoven. Een serie van acht overwinningen had de 25-jarige tennisser, begin vorig maand nog de 205 van de wereld, een ATP-titel in Rosmalen en vierderondepartij tegen niemand minder dan Novak Djokovic op het heilige gras in Londen gebracht.

De avond begon al mooi voor Van Rijthoven met het betreden van het Centre Court, de tennistempel die uitgerekend die dag z'n honderdste verjaardag vierde. "Dat was een magisch moment. Ik keek even goed in de rondte, even die atmosfeer in mij opnemen: hoe groot is het stadion eigenlijk, hoeveel mensen zitten er, waar is de box waar mijn familie en coach zitten? Dan besef je pas: ik betreed nu het walhalla van het tennis."

Er volgde nog zo'n kippenvelmoment toen hij in de tweede set de service van Djokovic brak. "Euforisch" omschrijft Van Rijthoven het gevoel dat over hem neerdaalde. "Ik speelde ook echt goed tennis, in de hele set en zeker in die game. Ik speelde aanvallend en zocht zelf de punten op. Ik was ook echt de betere speler die set."

'Come on, Tim'

Het publiek genoot met volle teugen van het spel van Van Rijthoven, die het niet was ontgaan dat hij volop aangemoedigd werd. "Ja, zeker. Ik heb veel 'Come on, Tim's gehoord." Dat kon echter niet voorkomen dat de partij toch vrij snel uit zijn vingers glipte, na die gewonnen tweede set. Djokovic bleek niet onder de indruk van het tikje dat de Brabander had uitgedeeld.