Oranje-aanvoerder hockeysters zet op WK nog geen streep onder verleden

Zes punten uit twee duels en - in ieder geval voorlopig - weer eens ouderwets genieten van spelen voor afgeladen tribunes. Marloes Keetels, een van de drie aanvoerders van de Nederlandse hockeyvrouwen, genoot zondag in Amstelveen na van het openingsweekeinde van het WK. En toch ook weer niet.

Het resultaat kon na twee dagen in ieder geval niet beter, zei ze na de 3-1 zege op Duitsland, die volgde op de 5-1 overwinning daags tevoren tegen Ierland. "Hier hadden we in de aanloop naar dit toernooi voor getekend." Om daar in één adem lachend aan toe te voegen: "Dat was overigens ook het geval geweest zonder onze voorgeschiedenis, hoor."

Geen streep

En nee, alles was in twee klappen beslist niet vergeten en vergeven. "Het is heus niet zo dat we nu ineens een streep zetten onder alles dat afgelopen jaar is voorgevallen", klonk het. "Al is het wel fijn om je eindelijk weer eens volledig te kunnen focussen op hockey."

Zorgen waren er bij de 29-jarige middenvelder slechts over het vertoonde spel, met name tegen Duitsland. Voorlopige conclusie: "Het niveau is nog niet goed genoeg om straks onze wereldtitel te kunnen prolongeren."