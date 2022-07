Ook kermis kampt met personeelstekort: 'Krijg er de zenuwen van'

Niet alleen in de horeca, op luchthavens, in de kinderopvang en bij de NS kampen ze met een personeelstekort, ook op de kermis dreigt sluiting van attracties door het probleem. "Ik ben ten einde raad", zegt kermisexploitant Joop Hoefnagels uit Someren-Eind (Noord-Brabant).

"Er is gewoon geen personeel te krijgen, ik heb zeker twee mensen nodig. We zitten met z'n tweeën achter de kassa want het is hartstikke druk en iemand moet de penningen ophalen. Als dit zo doorgaat moet ik m'n attractie stilleggen", zegt hij bij Omroep Brabant.

Hij krijgt de roosters nu nog rond door hulp van familie en vrienden, maar een structurele oplossing kan hij maar niet vinden. "In coronatijd viel er geen piek te verdienen, dus m'n medewerkers van toen zijn er niet meer. Ik krijg er de zenuwen van. Ik ben al de hele dag aan het bellen, mensen aan het spreken maar er is niks."