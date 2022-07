Wekdienst 4/7: Weer dag van boerenprotesten • Van de Zandschulp treft Nadal

Bij de aanslag gisteren in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn, maakte de Deense politie bekend op een persconferentie. Een 22-jarige Deen is opgepakt als verdachte. Hij is een bekende van de politie, al trad een woordvoerder niet in detail. Het motief is nog onduidelijk.

Twee woningen ontruimd in Huizen, zwaarbewapende agenten in de wijk : In Huizen zijn op last van de burgemeester twee woningen voor tien dagen gesloten omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaarbewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer spreekt alleen van een "onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid".

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd : 11 procent van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. In de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid, staat dat de meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit, maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur.

En dan nog even dit:

In de Mexicaanse stad Guadalajara zijn dit weekend tientallen nudisten de straat op gegaan om te protesteren voor een lichaamsacceptatie. Ze willen een eind aan de censuur en stigma's die in het land nog altijd gelden voor het naakte lichaam. "Iedereen wordt naakt geboren, maar we worden geleerd dat naaktheid slecht is. Dat leidt tot veel problemen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, pesten, overseksualisering en commercialisering van het lichaam", legt een van de deelnemers uit. Een ander voelt zich thuis in de nudistengroep, die zich normaal gesproken niet in de openbaarheid vertoont: "Hier bekritiseert niemand je, of je nu tatoeages hebt, littekens of gebroken botten."