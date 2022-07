Festivals stoppen met wegwerpbekers: 'Scheelt 100.000 bekers op de grond'

Een deel van de bekers komt na afloop van het festival bij Marc Mes van recyclingbedrijf Indorama terecht. Hij maakt van petflessen een grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe flessen. Daar komen nu de plastic bekers bij van onder meer Intents, Zwarte Cross en Tomorrowland.

"Het is vrij nieuw voor ons, maar het is vrijwel hetzelfde proces als het recyclen van petflessen", zegt Mes. "Het is een win-winsituatie. Festivals hebben een oplossing voor hun plastic afval en wij hebben een grondstof erbij."

Verreweg het meeste werk heeft Indorama met het verwerken van de flessen, maar hij denkt dat er snel meer bekers bij gaan komen. "We willen ook de bekers van voetbalclubs gaan inzamelen. Er zijn al verschillende gesprekken met clubs daarover."