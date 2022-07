Zorgen om Oranjevrouwen vlak voor start EK: 'Wordt een race tegen de klok'

De Oranjevrouwen hebben "nog niet de juiste flow en het ontbreekt aan vertrouwen en patronen". Dat is de zorgelijke conclusie van NOS-voetbalanalyticus Leonne Stentler, een week voor de eerste wedstrijd van Nederland op het EK voetbal tegen Zweden. Nederland is titelverdediger, maar lijkt zichzelf voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden in de underdogrol te manoeuvreren. Dat is opmerkelijk, omdat de basiself nog vrijwel hetzelfde is als bij de Olympische Spelen, waar Nederland goed partij bood tegen topland VS.

Analyticus Stentler mist nog 'juiste flow' bij Oranjevrouwen - NOS

Volgens Stentler zoeken de speelsters bewust de underdogrol: "Ik zie al lange tijd dat speelsters weifelend zijn in interviews. Ze gebruiken vaak het woord proces." Het lijkt nog niet helemaal te lopen onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. "Toen ze hem een cijfer moesten geven een tijdje terug, kreeg hij vaak een zesje. Heel typerend." Dat de Oranjespeelsters zichzelf niet als favoriet bestempelen, is wel te begrijpen, zegt Stentler. "Het is stroef. De nieuwe speelstijl gaat nog niet altijd zoals het moet, de selectie is vernieuwd. Dus het wordt een race tegen de klok." Stentler zegt dat andere landen duidelijk verder zijn in hun ontwikkeling. Het EK voetbal voor vrouwen wordt van 6 juli tot en met 31 juli gespeeld in Engeland. Alle wedstrijden worden door de NOS live uitgezonden op tv en online.

EK Programma vrouwen - NOS

Toch is er ook hoop. Nieuwelingen als Damaris Egurrola en Victoria Pelova blijken echte aanwinsten en de topspeelsters zijn fit. Danielle van de Donk speelt weer en ook Vivianne Miedema is weer wedstrijdfit. Die laatste nam Oranje afgelopen zaterdag bij de hand in de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Finland. Ze scoorde twee keer en staat nu op 94 interlandgoals. Het is belangrijk dat ze mee kan doen. "Miedema heeft zo veel records verbroken en is nog zo jong. Ik ben het er wel mee eens dat ze de beste spits van de wereld is", zegt Stentler. Groepswinst Stentler hoopt dan ook dat de topspeelsters het team op sleeptouw kunnen nemen. Ze denkt overigens wel dat Nederland de tijd krijgt om in het toernooi te groeien. Zweden is een sterke tegenstander, die net als Nederland voor groepswinst gaat. Maar de andere landen in de poule, Zwitserland en Portugal, mogen geen probleem zijn. De Zweedse recordinternational Caroline Seger blikt vooruit op het EK voetbal in Engeland.

Zweeds recordinternational Seger blikt vooruit op EK-poule met Oranje - NOS

Zweden was finalist bij de Olympische Spelen in Tokio en is dus een van de sterke landen. Maar topfavoriet is, gesteund door het thuispubliek, Engeland. Die ploeg staat onder leiding van Sarina Wiegman, de vorige bondscoach van Nederland. "Ze zijn de thuisploeg en hebben een brede selectie met veel klasse. En een bondscoach die weet hoe het moet", zegt Stentler. Wel zal de Engelse ploeg om moeten gaan met enorme druk. De stadions in Engeland zijn uitverkocht en de verwachtingen hoog. Engeland speelt woensdag de openingswedstrijd van het EK tegen Oostenrijk. Favoriet Engeland staat onder leiding van de Nederlandse coach Sarina Wiegman. Ze geeft een inkijkje bij de thuisfavoriet.