Boeren blokkeren diverse distributiecentra

Protesterende boeren hebben op verschillende plekken in het land distributiecentra geblokkeerd. Voor zover nu bekend is dat in ieder het geval bij distributiecentra van Jumbo en Aldi.

In Veghel (Noord-Brabant) staan tractoren voor de in- en uitgang van het Jumbo-distributiecentrum en in Beilen (Drenthe) hebben boeren betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst.

In Drachten blokkeren tientallen trekkers het distributiecentrum van Aldi. In Nijkerk, ten zuiden van het IJsselmeer, zijn centra van Boni en Arla geblokkeerd.

Langzaamacties

Boeren hebben voor vandaag nieuwe acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De omvang ervan is nog onduidelijk. In chatgroepen is opgeroepen tot langzaamacties op wegen.

De ANWB verwacht een zware ochtend- en avondspits en op luchthavens zijn voorbereidingen getroffen. Zo staat de marechaussee paraat met pantservoertuigen.