Boeren blokkeren distributiecentra supermarkten, weinig problemen op snelwegen

In Beilen (Drenthe) hebben boeren betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst. Ook bij een distributiecentrum van Lidl in Heerenveen is de toegang met trekkers geblokkeerd, net als in Drachten bij de Aldi. In het Gelderse Nijkerk zijn centra van Boni en Arla geblokkeerd, in Zaanstad en Zwolle twee van Albert Heijn.

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel roept protesterende boeren op per direct de blokkades van distributiecentra op te heffen. De brancheorganisatie waarschuwt dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden wanneer de blokkades langer aanhouden. Het CBL benadrukt dat supermarkten geen partij zijn in het stikstofconflict.

In het Brabantse Veghel werden boeren die met hun trekkers de rijbaan voor het Jumbo-distributiecentrum blokkeerden na enige tijd door de politie gesommeerd om te vertrekken. De ME gaf hun 20 minuten tijd voordat er boetes zouden worden uitgedeeld en trekkers in beslag genomen. De boeren trokken daarop naar de hoofdingang van het distributiecentrum, waarna de politie achtergebleven hooibalen wegschoof.

Boeren hebben voor vandaag nieuwe acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De omvang ervan is nog onduidelijk. In chatgroepen is opgeroepen tot langzaamaanacties op wegen. Daar was in aanloop van de ochtendspits nog niks van te merken, al meldde Rijkswaterstaat 's ochtends vroeg wel trekkers op de A7 bij Drachten en de N34 bij Gieten.

De ANWB verwachtte een zware ochtend- en avondspits door langzaamaanacties met trekkers. Chauffeurs werden aangeraden voor vertrek de verkeersinformatie te raadplegen.

Kort na 07.00 uur waren er echter nauwelijks files of vertragingen, er stond 20 kilometer file. Een uur later stond er op de A73 bij het Brabantse Haps een file van 5 kilometer door langzaamaanacties. Dat was volgens de verkeersdienst op dat momenteel de enige file op de rijkswegen door een protestactie. Een woordvoerder denkt dat veel personeel ervoor gekozen heeft thuis te werken.

Omdat de protesterende boeren ook hadden laten doorschemeren Schiphol te willen raken vandaag zijn er op luchthavens voorbereidingen getroffen. Zo staat de marechaussee paraat met pantservoertuigen. Bezorgde reizigers die gisteravond al arriveerden zorgden ervoor dat alle hotelkamers bij de luchthaven afgelopen nacht bezet waren.

Havens geblokkeerd

Door een protestactie bij de haven van Den Helder is momenteel ook de veerdienst naar Texel gestremd. Rederij Teso waarschuwt dat nog niet duidelijk is hoelang de actie gaat duren en noemt het "verstandig niet naar de veerhaven te komen". In Harlingen worden de veerdiensten naar Vlieland en Terschelling ook gehinderd.

Sinds gisteravond laat wordt er ook in de haven van Lauwersoog geprotesteerd door vissers. Ze houden de havenmond geblokkeerd, zodat er geen schip meer in of uit kan.

De vloot heeft de Nederlandse vlag ondersteboven hangen, een symbool van nood dat ook door de boeren wordt gebruikt: