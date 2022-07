Boeren blokkeren meerdere distributiecentra supermarkten

Protesterende boeren hebben op verschillende plekken in het land distributiecentra geblokkeerd. Voor zover nu bekend is dat in ieder geval bij distributiecentra van Jumbo, Aldi, Lidl en Albert Heijn.

In Beilen (Drenthe) hebben boeren betonnen afzettingen bij het Jumbo-complex geplaatst. Ook bij een distributiecentrum van Lidl in Heerenveen is de toegang met trekkers geblokkeerd, net als in Drachten bij het distributiecentrum van Aldi. In het Gelderse Nijkerk zijn centra van Boni en Arla geblokkeerd, in Zaanstad en Zwolle twee van Albert Heijn.

In het Brabantse Veghel werden boeren die met hun trekkers de rijbaan voor het Jumbo-distributiecentrum blokkeerden na enige tijd door de politie gesommeerd om te vertrekken. De ME gaf hun 20 minuten tijd voordat er boetes zouden worden uitgedeeld en trekkers in beslag genomen. De boeren trokken daarop naar de hoofdingang van het distributiecentrum, waarna de politie achtergebleven hooibalen wegschoof.

Bekijk hier beelden van de boeren, die al vroeg op pad waren: