Verdachte aanslag Kopenhagen zat in psychiatrische inrichting, drie doden

De 22-jarige man die is opgepakt voor de aanslag in Kopenhagen is opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. De politie denkt nog steeds dat hij alleen handelde en willekeurig mensen heeft beschoten in het winkelcentrum.

Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven. De politie maakte vanochtend bekend dat het gaat om een jongen en een meisje van beiden 17-jaar oud en een 47-jarige man uit Rusland. Vier slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Het gaat om twee Denen en twee Zweedse burgers.

Psychische problemen

Het motief van de verdachte is nog onduidelijk, maar hij heeft de aanslag wel in zekere mate voorbereid. De politie gaat niet uit van een terroristische daad. "Hij heeft een lange geschiedenis van psychische problemen", zei de politiechef over de man.

De verdachte werd elf minuten na de eerste melding van de aanslag opgepakt. Behalve door schotwonden raakte ook een onbekend aantal mensen lichtgewond als gevolg van de chaos en verdringing in de nasleep van de schietpartij.

Dit zijn beelden van wat in het winkelcentrum gebeurde: