NS snijdt deze week verder in aantal treinritten door personeelstekort

Komende week worden dus zes trajecten getroffen, in de week van 11 juli acht.

Afgelopen week ging het nog om vier trajecten waar minder treinen reden door gebrek aan personeel. Zo reden er bijvoorbeeld minder Intercity Direct-treinen over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam.

We doen dit op trajecten waar het het 'minste pijn' doet en waar personeelstekorten op dit moment het grootst zijn.

Quote

"Het wordt spannend", zegt een NS-woordvoerder over de dienstregeling tijdens de zomer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) schreef al in een Kamerbrief dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer.

Over de gevolgen voor de reizigers zegt de NS-woordvoerder: "Er zijn tekorten over de hele linie en uiteraard willen we geen treinen schrappen, maar doen dit op trajecten waar het het 'minste pijn' doet en waar personeelstekorten op dit moment het grootst zijn".

Tekort machinisten en conducteurs

Er is een groot tekort aan machinisten en conducteurs, maar dat zijn niet de enige vacatures. NS zoekt bijvoorbeeld ook servicemedewerkers en IT-personeel. In totaal zijn er zo'n 1100 vacatures.

Wanneer kandidaten solliciteren voor de functie machinist of conducteur, kunnen ze niet direct worden ingezet. Een opleiding tot machinist duurt twee jaar en voordat je in de trein kaartjes kunt gaan controleren volg je een opleiding van zes maanden.

Een ander probleem bij het tekort aan machinisten is 'baanbekendheid'. "Elke machinist heeft zijn eigen trajecten en kan daarom niet overal worden ingezet", zegt de NS-woordvoerder. "Vooral in het weekend vraagt het om veel flexibiliteit."

Arriva

Ook bij andere ov-bedrijven speelt het personeelstekort. Zo reden deze week de treinen van Arriva in de Achterhoek volgens een aangepaste dienstregeling. In de overige vier regio's waar Arriva actief is rijden de treinen normaal.