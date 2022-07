Waterpoloërs Spanje stoten Italië van WK-troon in Boedapest

De waterpoloërs van Spanje hebben in Boedapest de wereldtitel veroverd. In 2019 verloor het in de vorige WK-finale met 10-5 van Italië, nu werd Italië na strafworpen verslagen. Het was Spanje's eerste goud (EK, WK en Spelen) sinds de wereldtitel van 2001.

Ook omdat Italië in de reguliere speeltijd drie keer het houtwerk trof, liep Spanje uit naar een 3-1 voorsprong. Het werd 3-3, maar bij rust leidde Spanje, dat z'n manmeersituaties goed benutte, met 6-3.

Toen het na rust 8-4 was geworden, leek Italië knock-out. De titelhouder bleef echter knokken en kwam twee minuten voor tijd langszij en maakte er 9-9 van.

Strafworpen brengen beslissing

In de beslissende strafworpenserie ontliepen beide ploegen elkaar ook niet veel. Van de eerste tien misten alleen Alberto Munarriz (Spanje) en Giacomo Cannella (Italië).

Na twaalf strafworpen was het 5-5, waarna Alvaro Granados Spanje op 6-5 schoot. Cannella zag daarna voor de tweede keer zijn inzet gestopt worden.