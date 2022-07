Hockeysters op drempel kwartfinales WK na winst in sleutelduel met Duitsland

Het moet wel heel gek lopen, willen de Oranjehockeysters nog naast de groepswinst grijpen op het WK. Het sleutelduel met Duitsland werd in Amstelveen met ruime cijfers gewonnen (3-1).

De vier groepswinnaars ontlopen een tussenronde, maar hebben wel een langere onderbreking tussen de groepsfase en de kwartfinale. Nee, voor bondscoach Jamilon Mülders was er absoluut geen vrees dat zijn speelsters tijdens een langere pauze hun ritme zouden kwijtraken. Gewoon elke wedstrijd proberen te winnen, was het devies.

Ook al zong Mülders vooraf het Duitse volkslied van zijn vaderland mee, sentimenten telden voor hem niet.

Vanaf minuut 1 de regie

En dat straalde Nederland ook vanaf de eerste minuut uit, toen Maria Verschoor met een harde backhand het vuur opende op het doel van Julia Sonntag. Lidewij Welten kreeg een grote kans en daarna ook Felice Albers, na een fraaie sleep. Pas met een beetje geluk viel daarna de onvermijdelijke treffer van Marloes Keetels, die een voorzet uit de kluts terug voor haar stick kreeg en kon scoren.

Keetels, de stille kracht van Oranje die bezig is aan haar laatste weken als hockeyster. Die ook nu weer de balans moest bewaken in de ploeg, wat na de zege op Ierland volgens Mülders ook het belangrijkste verbeterpunt was om hoge ogen te kunnen gooien in het verloop van het toernooi.