Tennissprookje Van Rijthoven voorbij: Djokovic is hem de baas op Wimbledon

Novak Djokovic heeft in de achtste finales op Wimbledon een einde gemaakt aan de droomweken van Tim van Rijthoven. De dapper spelende Nederlander verweerde zich kranig tegen de zesvoudig kampioen, maar voelde langzaam de krachten wegvloeien en verloor in vier sets: 2-6, 6-4, 1-6, 2-6.

Daarmee incasseerde de onervaren Van Rijthoven zijn eerste nederlaag na een periode vol verwondering, inclusief acht zeges op rij (waarvan drie op het heilige gras in Londen) en een ATP-titel in Rosmalen.

"Hij is een nieuw gezicht op de tour en hij was op dreef op deze ondergrond. Hij heeft veel talent, een geweldige service en een krachtige forehand. Het duurde even voordat ik daaraan gewend was", complimenteerde Djokovic Van Rijthoven na afloop.

Geen plankenkoorts

Van plankenkoorts was bij Van Rijthoven allerminst sprake op het Centre Court. De 25-jarige Brabander kon in de eerste set goed meekomen met de Serviër, maar het vrijwel foutloze spel van Djokovic gaf de doorslag.