LIVE: Van Rijthoven voelt krachten wegvloeien; Djokovic slaat toe in set vier

Dit bericht wordt regelmatig ververst.

Tim van Rijthoven heeft in de achtste finales van Wimbledon de verrassende winst van de tweede set tegen Novak Djokovic geen vervolg kunnen geven.

De Serviër stelde in de derde set resoluut orde op zaken en leidt op het Centre Court nu met 6-2, 4-6, 6-1.

De stand in de vierde set is 5-2 in het voordeel van Djokovic.

Van Rijthoven brak in set twee met een aantal fraaie punten op 3-3 de service van de Serviër. Van Rijthoven overleefde vervolgens op 5-4, mede dankzij zijn ijzersterke service, vier breekkansen voor Djokovic en benutte met een ace zijn derde setpunt.

Geen plankenkoorts

Van Rijthoven, die met een wildcard aan het toernooi meedoet, kende in de eerste set geen plankenkoorts op het Centre Court en kon goed meekomen met de zesvoudig winnaar.

Maar Djokovic speelde in de openingsset vrijwel foutloos en hij brak uiteindelijk tweemaal de service van Van Rijthoven.