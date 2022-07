LIVE: Van Rijthoven speelt vrijuit, maar verliest wel eerste set van Djokovic

Dit bericht wordt regelmatig ververst.

Tim van Rijthoven heeft in zijn partij tegen Novak Djokovic in de achtste finales op Wimbledon de eerste set met 6-2 verloren. De stand in de tweede set is momenteel 3-2 voor Djokovic.

Geen plankenkoorts

De 25-jarige Brabander, die met een wildcard aan het toernooi meedoet, kende geen plankenkoorts op het Centre Court en kon goed meekomen met de zesvoudig winnaar.

Maar Djokovic speelde in de eerste set vrijwel foutloos en hij brak uiteindelijk tweemaal de service van Van Rijthoven.

Van Rijthoven probeert tegen Djokovic de eerste Nederlander sinds Sjeng Schalken in 2004 te worden die de kwartfinales haalt op het Engelse gras.

Relatief laat aanvangstijdstip

Het duel tussen Van Rijthoven en Djokovic is relatief laat aangevangen (omstreeks 21.00 uur Nederlandse tijd) omdat de wedstrijd ervoor, tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, ruim drieënhalf uur in beslag nam.