Kapotte vloer kost Verstappen goed resultaat: 'Toch paar punten kunnen pakken'

Voor Max Verstappen leek er geen vuiltje aan de lucht toen hij bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië vroeg in de wedstrijd de leiding overnam van Carlos Sainz, maar een paar ronden later was hij de eerste plek alweer kwijt toen hij met pech de pitstraat opzocht. Zijn kans op de winst was verkeken.

Even daarvoor was de leider in de WK-stand over een stuk puin gereden dat van een andere auto was afgebroken en dat leverde zijn auto schade op. "Op het moment dat ik het zag kon ik niet meer naar links of rechts gaan, dus ik probeerde het zo recht mogelijk te raken", zei Verstappen na afloop voor de camera van Viaplay.

"Dat heeft de onderkant van de vloer kapotgescheurd. Ik voelde dat ik geen balans meer had en verloor veel tijd. Van het ene op het andere moment verloor ik anderhalve seconde per rondje. Dat bleef de hele race zo. Het was niet fijn, maar uiteindelijk heb ik nog een paar punten kunnen pakken."

Verstappen eindigde de race als zevende en Sainz greep de winst.

Belangrijke punten

Verstappens teambaas bij Red Bull, Christian Horner, was ondanks de tegenslag trots op zijn rijder. "Hij bleef vechten als een leeuw en wist alsnog wat belangrijke punten binnen te slepen. Een geweldige race voor de toeschouwers, maar frustrerend voor ons nadat Max de leiding had gepakt en daarna die schade opliep."