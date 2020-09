Erdogan en Michel bellen elkaar na nieuwe militaire oefeningen bij Cyprus

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft met de Turkse president Erdogan gebeld. Over de inhoud van het gesprek zijn officieel geen mededelingen gedaan, maar volgens Turkse en Griekse media hebben ze de spanningen in de Middellandse Zee besproken.

Griekenland en Turkije liggen met elkaar overhoop over een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Turkije zocht onlangs nabij een Grieks eiland naar aardgas, waarna Griekenland en Cyprus meerdere militaire oefeningen hielden, ondersteund door Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Volgens Turkse media heeft Erdogan zijn Brusselse collega opgedragen zich objectief op te stellen. Hij heeft geëist dat de Europese Unie moet voorkomen dat Griekenland de spanningen in de Middellandse Zee laat oplopen, schrijft CNN Turk.

Volgens de Griekse nieuwssite Ekathimerini heeft Michel benadrukt dat alle EU-lidstaten achter Griekenland en Cyprus staan. De EU-leider zou Erdogan hebben opgeroepen tot de-escalatie van het conflict.

Nieuwe militaire oefening

Juist vandaag is het Turkse leger een oefening begonnen in de wateren bij Cyprus. De Turkse vicepresident Oktay laat op Twitter weten dat de oefening bedoeld is ter verbetering van de samenwerking met Turkse troepen op Noord-Cyprus, een zelfverklaarde republiek die alleen door Turkije wordt erkend.

Afgelopen donderdag zei NAVO-chef Stoltenberg dat Griekenland en Turkije, die beide lid zijn van het militair bondgenootschap, bereid zijn met elkaar om tafel te gaan. Een dag later zei de Griekse premier Mitsotakis dat dat pas gebeurt als Turkije stopt met "provoceren". De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu riep juist Griekenland op te beginnen met de-escaleren.