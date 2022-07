Arrestaties voor witwassen bij berichtendienst EncroChat

De politie heeft drie mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij het bedrijf EncroChat, dat telefoons leverde om versleuteld mee te communiceren. Criminelen maakten hier massaal gebruik van, tot in 2020 bleek dat de Nederlandse en Franse politie de in Europa gevestigde berichtendienst hadden gehackt en maandenlang live meelazen.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestaties, die in Nederland werden verricht. De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij "de criminele organisatie rond EncroChat", en zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel geld. Afgelopen week zijn er ook doorzoekingen geweest, maar het OM wil vanwege het lopend onderzoek geen nadere mededelingen doen. De verdachten zitten in ieder geval nog twee weken vast.

Kritiek

De afgelopen twee jaar zijn naar schatting honderden verdachten gearresteerd op basis van EncroChat-berichten. Het bedrijf had 12.000 gebruikers in Nederland. Er lopen vele tientallen rechtszaken waarin de berichten als bewijs worden gebruikt. Advocaten hebben daar regelmatig kritiek op, omdat onduidelijk is hoe de politie EncroChat heeft gehackt en of dat volgens de regels is gegaan. Toch is al in meerdere zaken geoordeeld dat het bewijs toelaatbaar is en zijn er verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen.

De afgelopen maanden zijn in het buitenland ook al mensen aangehouden voor het opzetten en runnen van EncroChat, meldden verschillende media. Wie de verdachten zijn die in Nederland zijn opgepakt, is nog onduidelijk.

Vervolgd

Het OM heeft de mensen achter eerder opgerolde berichtendiensten, zoals Ennetcom en PGP Safe, ook vervolgd voor witwassen. Volgens het OM wisten de oprichters van deze bedrijven dat ze een criminele markt bedienden en dus dat de winst die ze maakten kwam uit crimineel geld.

De bedrijven leverden allemaal zogeheten PGP-telefoons, speciale toestellen om versleuteld mee te communiceren. Tot nu toe heeft de politie al vijf berichtendiensten gekraakt, waar vele tientallen miljoenen berichten zijn onderschept.