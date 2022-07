Groenewegen emotioneel na ritzege in Tour: 'Mentaal lastige periode gehad'

Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen: de twee Nederlandse sprinters beheersten na een vreselijke valpartij in de Ronde van Polen van 2020 wekenlang het wielernieuws. Nu, twee jaar later, staan beide sprinters opnieuw in de belangstelling, maar dit keer vanwege hun sportieve prestaties.

Een dag nadat Jakobsen voor het eerst in zijn carrière een Touretappe had gewonnen, sprintte Groenewegen in de derde etappe ook naar winst. "Gisteren was voor Jakobsen een mooie dag en voor iedereen die aan zijn kant betrokken is geweest, vandaag voor mij en voor iedereen die aan mijn kant betrokken is geweest. Ik lieg niet als ik zeg dat het ook voor mij mentaal een lastige periode was."

Moeilijke tijd

Groenewegen doelt daarmee niet alleen op de nasleep van de valpartij in Polen, waarbij hij Jakobsen met een snelheid van 80 kilometer per uur de dranghekken in drukte en negen maanden werd geschorst door de UCI. Ook privé had hij geen makkelijke tijd.

"Het overlijden van mijn opa en de geboorte van mijn zoontje, wat niet heel soepel ging. Wij Groenewegens zijn niet echt gewend om te praten over gevoelens, maar dat heb ik wel moeten doen."

Onder andere zijn nieuwe ploeg BikeExchange en familie hebben hem daarbij ondersteund. "Veel praten heeft geholpen, dat moest ik leren."