Weer rinkelt de telefoon bij Johan Remkes om een hoofdpijndossier op te lossen

Als er in de politiek iets aan de hand is wat onoplosbaar lijkt, wie bel je dan? Johan Remkes. Opnieuw is de 71-jarige VVD-mastodont opgetrommeld als Haagse ghostbuster. Ditmaal moet hij als "onafhankelijk gespreksleider" proberen de geest terug in de fles te bemiddelen in het oplopende stikstofconflict tussen boeren en kabinet.

Remkes bleek in de laatste jaren onmisbaar als oplosser van hoofdpijndossiers. Het meest vers in het geheugen ligt het vlottrekken van de formatie van kabinet-Rutte IV. Elke potentiële coalitiepartij sloot wel een noodzakelijke andere partij uit, na de vertrouwenscrisis die ontstond toen premier Rutte een "functie elders" had geopperd voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Met flink wat geestelijk massagewerk wist hij een doorstart te forceren van kabinet-Rutte III, door VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Gepensioneerde probleemoplosser

De Groninger heeft een lange staat van dienst in de politiek. Hij heeft ongeveer elke denkbare functie vervuld. Ooit begon Remkes als gedeputeerde in zijn thuisprovincie, daarna was hij lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, vicepremier en commissaris van de koning. Tot zover zijn reguliere loopbaan.

Nadat hij was vertrokken als commissaris van de koning in Noord-Holland in 2018, kondigde Remkes aan met pensioen te gaan. Hij wilde meer tijd besteden aan zijn privéleven. Maar van die plannen kwam weinig terecht toen zich flinke politieke problemen aandienden in Den Haag - dat wil zeggen: de gemeente Den Haag.

Burgemeester Pauline Krikke stapte in 2019 op na een zeer kritisch rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen. Tegelijk was er ook een crisis ontstaan door corruptieonderzoek naar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, waardoor het college viel.