Meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen, verdachte vast

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn meerdere mensen gedood, meldt de Deense politie. Een 22-jarige Deen is aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak.

Een getuige zegt tegen het Deense dagblad Jyllands-Posten dat er schoten te horen waren en dat mensen massaal wegvluchtten. Ook op beelden is te zien hoe mensen het winkelcentrum in paniek verlaten.

De politie raadt iedereen die vandaag in het winkelcentrum was en ongedeerd is, aan om hun familie of vrienden te bellen om hen gerust te stellen.

YouTube

Op sociale media circuleert een mogelijke naam van de verdachte en wordt verwezen naar een YouTube-account. Het is niet bevestigd dat dat account van de verdachte is. Op het account zijn vrijdag drie video's geüpload, waarop te zien is hoe een jonge man een wapen hanteert dat lijkt op het wapen dat nu is gebruikt. Hij zet het onder meer tegen zijn hoofd.

In een van de video's draagt de man een mouwloos hemd dat lijkt op de kleding die de verdachte aanhad. De video's hebben de titel 'I don't care'.

Tour-borrel en Harry Styles-concert afgelast

In reactie op de gebeurtenissen is een receptie van de Deense kroonprins Frederik geannuleerd, meldt de koninklijke familie in een verklaring. Frederik zou aanwezig zijn bij een receptie op het koninklijke jacht in Sønderborg ter ere van de Tour de France, waarvan de eerste drie etappes in Denemarken waren.

De Tour de France laat in een verklaring op Twitter weten "geschokt en bedroefd" te zijn door het schietincident en mee te leven met de slachtoffers en hun families.

In de Royal Arena, vlak bij het winkelcentrum zou de Britse zanger Harry Styles vanavond een concert geven. Lang was onduidelijk of dat door zou gaan, maar rond 21.45 uur meldde de concertorganisator aan het aanwezige publiek dat het concert is afgelast.

Afschuw

Meerdere Deense politici spreken hun afschuw over de gebeurtenis uit. Het beroemde attractiepark Tivoli in Kopenhagen heeft laten weten dat de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag maandag niet door gaat. Ook een vuurwerkshow in het park is afgelast.