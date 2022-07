Meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Bij een schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn meerdere mensen gedood, meldt de politie.

Het incident was in Field's, het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie is in groten getale aanwezig en riep mensen op niet naar het winkelcentrum toe te komen. Iedereen in het winkelcentrum werd gevraagd zich schuil te houden.

Een persoon is aangehouden. Het gaat om een 22-jarige Deen. De politie sluit een terroristisch motief niet uit en doet daar op dit moment onderzoek naar. Ook wordt gekeken of er andere mensen betrokken waren bij het incident.

Deze beelden, geverifieerd door de NOS, zijn gemaakt door iemand in het winkelcentrum: