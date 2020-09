Pas 17-jarige Fati steelt show bij Spanje, remise Duitsland in Zwitserland

Een blije Ansu Fati na zijn eerste treffer voor Spanje - EPA

In de Nations League heeft Spanje in de A-divisie een ruime 4-0 thuiszege geboekt op Oekraïne, dat donderdag het landentoernooi was begonnen met een 2-1 overwinning op Zwitserland. De Zwitsers revancheerden zich enigszins voor die nederlaag door een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. Bij Spanje had Ansu Fati afgelopen donderdag als invaller tegen Duitsland (1-1) al zijn interlanddebuut mogen maken, drie dagen later gunde bondscoach Luis Enrique de jongeling van Barcelona zelfs een basisplaats. En dat heeft Oekraïne geweten ook. Er waren nog geen twee minuten gespeeld toen de pas 17 jaar en 311 dagen oude linksbuiten het vijandelijke strafschopgebied binnendrong en Sergey Kryvtsov hem haakte. De toegekende strafschop was welbesteed aan Fati's twee keer zo oude ploeggenoot Sergio Ramos, hoewel doelman Andrij Pyatov nog wel een handje kreeg tegen de inzet van de aanvoerder. Record voor Fati Fati was na een klein halfuur zelf twee keer bijna succesvol, maar zijn schuiver na een korte slalom ging net voorlangs, terwijl een omhaal van dichtbij met geluk werd gekeerd door de rug van verdediger Mykola Matviienko.

Sergio Ramos heeft zijn 23ste goal voor Spanje gemaakt - Pro Shots

De 2-0 kwam er toch dankzij opnieuw Ramos, die Kryvtsov in de lucht aftroefde en de verre hoek vond. Het was voor de 172-voudig international zijn 23ste doelpunt voor Spanje. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met de legendarische Alfredo di Stéfano, toevalligerwijs ook de naamgever van het stadion in Madrid waar de wedstrijd tegen Oekraïne werd afgewerkt. Luttele minuten later deed Fati weer van zich spreken. De in Guinee-Bissau geboren dribbelaar speelde zich handig vrij en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied via de paal raak: 3-0. Fati werd daarmee de jongste doelpuntenmaker voor Spanje ooit. Hij nam het record over van Juan Errazquin, die 18 jaar was toen hij in 1925 drie goals maakte tegen Zwitserland.

Ansu Fati schiet raak voor Spanje - Pro Shots

De strijd was gestreden en dat was goed zichtbaar aan het spel in de tweede helft. Spanje, dat zich in het lege stadion niet hoefde te bekommeren om het vermaken van publiek, geloofde het verder wel, terwijl Oekraïne niet bij machte was een vuist te maken. Dat weerhield invaller Ferran Torres er niet van om in de slotfase slecht uitverdedigen door de Oekraïeners af te straffen met een loepzuivere volley. Het was ook voor de 20-jarige aanvaller, vorige maand door Manchester City overgenomen van Valencia, zijn eerste interlanddoelpunt in zijn tweede wedstrijd voor Spanje.

Tweede basisplaats Gosens Duitsland trad net als afgelopen donderdag tegen Spanje ook in Bazel aan zonder de spelers van Bayern München en RB Leipzig, die na hun Champions League-inspanningen enige tijd mogen uitblazen. Mede daardoor stond halve Nederlander Robin Gosens ook in zijn tweede interland in de basis. Duitsland, waar ook de vorige week van Bayer Leverkusen naar Chelsea getransfereerde Kai Havertz ontbrak, kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een schuiver in de uiterste hoek van Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan - AFP

Julian Draxler en Timo Werner, komend seizoen ploeggenoot van Havertz in Londen, misten prima kansen op de 0-2, terwijl aan de andere kant de Zwitser Haris Seferovic verzuimde het evenwicht in de wedstrijd te herstellen. De spits van Benfica maaide eerst in kansrijke positie langs de bal en knalde kort voor de pauze tegen de paal. Na rust zakte het spelpeil, maar viel er na een klein uur nog wel een doelpunt te noteren. Na goed voorbereidend werk van Breel Embolo bediende Silvan Widmer, die met een hard schot Arsenal-doelman Bernd Leno verschalkte. In de slotfase deed Zwitserland nog verwoede pogingen de volle buit te pakken. Het creëerde ook kansen, maar tot afronden kwam het niet. Ruben Vargas was er met zijn vernuftige hakbal nog het dichtst bij, maar de inzet miste de juiste richting.

Zege voor Van 't Schip Succes was er voor bondscoach John van 't Schip, die met Griekenland een 2-1 zege boekte bij Kosovo. Donderdag werkte zijn ploeg ook al een uitwedstrijd af en werd Slovenië op 0-0 gehouden. De Grieken delen nu de leiding in groep 3 van divisie C met Slovenië, dat zondagavond met 1-0 Moldavië de baas was.

Feyenoorder Orkun Kökcü (helemaal links) vlak voor zijn debuut voor Turkije - Pro Shots