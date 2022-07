Branden bij Russische rekruteringsbureaus: 'Dit is pas het begin'

Het geluid van brekend glas is te horen wanneer een onherkenbare man - capuchon op, gezicht bedekt - een steen door een raam gooit. Een tweede man gooit molotovcocktails. Vier stuks slaan kapot tegen het rekruteringsbureau van het Russische leger; achter het raam op de eerste verdieping breekt brand uit.

Deze aanval in de stad Perm vond vorige week plaats en past in een patroon van aanslagen in Rusland sinds de inval in Oekraïne. Uit door de NOS geverifieerde beelden blijkt dat de afgelopen maanden bij meer dan vijftien wervingsbureaus van het Russische leger brand is gesticht. Nu demonstreren bijna onmogelijk is - omdat het kan leiden tot celstraffen of hoge boetes - lijken sommige Russen de stap te hebben gezet naar gewelddadig protest.

Linkse actiegroepen

Sinds het begin van de oorlog wordt Rusland al geteisterd door mysterieuze branden en sabotageacties, vooral in het grensgebied met Oekraïne. Van explosies bij een munitiedepot tot beschietingen van een olieopslag: volgens kenners heeft het er alle schijn van dat Oekraïne daarachter zit.

Maar de aanvallen op rekruteringsbureaus door heel Rusland zijn het werk van radicaal-linkse groepen in de Russische samenleving, zegt de Russische oppositiepoliticus Ilja Ponomarjov. "Dit is nu nog een ongeorganiseerde grassroots-beweging verspreid door Rusland, en we zien het aantal incidenten toenemen. Ze worden steeds radicaler, deze brandjes zijn nog maar het begin."

De politicus woont in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar heeft hij aan het begin van de oorlog een nieuwssite opgericht, waarmee hij Russen probeert te laten zien wat er gebeurt in Oekraïne.

Dit zijn beelden van aanvallen op Russische rekruteringsbureaus, afkomstig van sociale media: