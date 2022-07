Gletsjerbreuk in Dolomieten, zeker zes bergbeklimmers gedood

In het noorden van Italië zijn volgens lokale media zeker zes bergbeklimmers om het leven gekomen toen een deel van een gletsjer afbrak en een lawine veroorzaakte. Acht mensen raakten gewond, naar een onbekend aantal mensen wordt nog gezocht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Het ongeluk gebeurde op de Marmolada, een berg van ruim 3300 meter in de Dolomieten, langs een van de klimroutes richting de top. Op het moment van het ongeluk zouden daar twee groepen klimmers in de buurt zijn geweest.

Op Twitter hebben hulpdiensten deze video van de lawine gedeeld: