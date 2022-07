Groenewegen zorgt in Tour voor tweede Nederlandse etappezege op rij

Dylan Groenewegen heeft voor de vijfde keer in zijn carrière een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was in het Deense Sønderborg in de derde rit de snelste in een massasprint.

De laatste keer dat de 29-jarige Nederlander van BikeExchange Jayco de snelste was in de Franse ronde was in 2019. Daarvoor had hij in 2018 twee etappes gewonnen en in 2017 boekte hij zijn eerste ritzege in de Tour, op de Champs-Élysées notabene.

Eerst Jakobsen, nu Groenewegen

Groenewegen troefde zondag onder anderen Wout van Aert, die voor de derde keer op rij tweede werd, af in de sprint en zorgde voor de tweede Nederlandse ritzege op rij, na de overwinning van Fabio Jakobsen zaterdag.

"Het is voor Nederland heel mooi om twee Nederlandse topsprinters te hebben die het in de Tour laten zien en die mooie duels kunnen uitvechten", concludeerde Groenewegen.