'Als Lysytsjansk is gevallen, komt verovering van de Donbas weer dichterbij'

Een adviseur van de Oekraïense minister van Defensie zegt tegen persbureau Reuters dat hij niet kan bevestigen dat Oekraïense militairen uit Lysytsjansk weg zijn en dat de stad nu in Russische handen is.

De inname van Lysytsjansk zou een opsteker voor de Russen zijn, al gaat het om een stad die ongeveer de maat heeft van de stad Assen. "Lysytsjansk is net als Severodonetsk vooral van symbolische waarde", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Je merkt heel goed dat Oekraïners zich niet dood willen vechten voor deze twee steden."

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) gaat ervan uit dat de Oekraïense troepen zich waarschijnlijk "opzettelijk hebben teruggetrokken" uit Lysytsjansk, waarna de Russen de stad konden innemen.

Tijd gewonnen

De Kruif zegt dat vooral de steden Slovjansk en Kramatorsk in de provincie Donetsk van belang zijn, en dat de Oekraïners met de gevechten in Lysytsjansk tijd hebben gewonnen. "Een vertragend gevecht dus voor de Russen die gaan komen." Die twee andere steden vormen namelijk een kruispunt van wegen en spoorwegen tussen Charkov en Donetsk en ze zijn ook groter. "Door het terrein met veel rivieren en waterwegen zijn deze steden goed te verdedigen. Maar het is de vraag of de Oekraïners in staat zijn de artillerie en raketten op grote afstand uit te schakelen."

Vandaag leek dat al niet het geval. Bij Russische raketaanvallen op Slovjansk zijn zes gevallen, zegt de burgemeester van deze stad. Op vijftien plaatsen zou brand zijn uitgebroken. Meer details zijn niet bekend. Volgens de burgemeester waren het de zwaarste luchtaanvallen van de laatste tijd.