Werkgeversvoorzitter: Nederland jaagt bedrijven over de grens

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat het overheidsbeleid bedrijven over de grens jaagt. In een opiniestuk in NRC schrijft ze dat bedrijven "wegrennen uit Nederland" en dat snelle ingrepen door de overheid noodzakelijk zijn.

Volgens Thijssen is Nederland voor veel bedrijven niet langer een logische plek om zich te vestigen, om te blijven of te verduurzamen. Ze vindt de overheid te bureaucratisch, zegt dat het verlenen van vergunningen te lang duurt en wijst ook op de zorgen over de kwaliteit van het onderwijs.

Verder is Thijssen bezorgd over de toekomstige krimp van Schiphol. Volgens haar is het grote netwerk van de luchthaven van levensbelang voor bedrijven.

Lange procedures

De werkgeversvoorzitter wijst in haar opiniestuk ook op de stikstofproblemen, waardoor bouwprojecten forse vertraging oplopen. Ook is verduurzamen volgens haar te ingewikkeld, door lange procedures en het overvolle stroomnet.

"We willen geen bedrijven lokken met belastingvoordelen, maar onszelf in de voet te schieten heeft ook geen zin. Zorg dat Nederland gelijkwaardig is aan andere landen en dat het loont om duurzame investeringen juist hier te doen", schrijft Thijssen.