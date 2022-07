Van Rijthoven speelt droompartij tegen Djokovic: 'Het gaat nu echt gebeuren'

"Het is voor mij een rustige ochtend. Tegen de middag zullen de zenuwen gaan komen." Als we Tim van Rijthoven op zondagochtend spreken, lijkt de tennisser zich nog niet helemaal bewust van wat hem over een paar uur te wachten staat. Hij speelt dan in de vierde ronde van Wimbledon, het meest prestigieuze tennistoernooi van de wereld. Op het centre court nog wel. Tegen één van de grootste tennissers aller tijden: Novak Djokovic. Brengt het zijn hoofd niet op hol? Knijpen "Ik probeer er niet te veel bij na te denken, dat ik straks op zo'n grote, mooie baan ga spelen. Maar ik kan niet ontkennen dat het in mijn hoofd speelt en dat ik mezelf vaak in de arm moet knijpen. Het gaat nu echt gebeuren." Van Rijthoven, die via een wildcard toegang kreeg tot het grandslamtoernooi in Londen, kwam als junior al een keer in actie op het heilige gras. Hij droomde er toen van om ooit zelf op de belangrijkste baan van Wimbledon te spelen. "Ik heb toen op het centre court gekeken, Kyrgios speelde tegen Nadal. Toen dacht ik al: het zou fantastisch zijn om hier een wedstrijd te spelen."

Tim van Rijthoven na zijn overwinning in de derde ronde op Nikoloz Basilasjvili - ANP

Met Botic van de Zandschulp, die zaterdag afrekende met Richard Gasquet en maandag tegen wereldtopper Rafael Nadal speelt, en Van Rijthoven staan er voor het eerst in twintig jaar twee Nederlanders in de vierde ronde van Wimbledon. Het tweetal heeft zichzelf daarmee al een plekje in de Nederlandse tenniscanon verschaft. Maar met dat soort fraaie bijzaken is de nuchtere Van Rijthoven nu nog niet bezig. "Dat zal pas komen als het toernooi klaar is voor mij. Dan kunnen we er rustig op terugblikken." De nummer 105 van de wereld speelde in Londen al 220.000 euro bij elkaar en stond in zijn eerste drie partijen op Wimbledon slechts één set af. Drie weken geleden won hij het toernooi van Rosmalen door in de finale van Daniil Medvedev, de nummer één van de wereld, te winnen. Het lijkt niet op te kunnen voor de Nederlander. Bekijk hieronder de partijen van Van Rijthoven in de tweede en derde ronde.

"Ik snap dat het er vanaf de buitenkant uitziet als een flow. Voor mij voelt dat niet zo. Ik bekijk elke wedstrijd als een wedstrijd op zich en kijk niet terug. Voor elke wedstrijd stoom ik mezelf zo goed mogelijk klaar." Service Van Rijthoven dankt een groot deel van zijn zegetocht aan zijn uitstekende service, die als een trein loopt in Londen. "Ik heb altijd wel een hele goede service gehad. Het is wel mijn wapen. Op gras komt dat nog beter uit de verf." De Wimbledon-debutant moet de tactiek tegen Djokovic nog met zijn coach Igor Sijsling bepalen, maar één ding weet hij zeker: het gaat lastig worden. "Op heel veel ballen heeft hij een goed antwoord. Hij serveert goed en staat bekend als één van de beste retourneerders aller tijden. Hij heeft niet echt zwakke punten. Dus het wordt een hele puzzel."