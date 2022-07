Brands over Everton-tijd: 'Benítez kent een speler en de eigenaar gaat daarin mee'

Marcel Brands had het liefst veel meer uit zijn periode als technisch directeur van Everton willen halen. De kersverse algemeen directeur van PSV, op 1 juli begon hij in Eindhoven, had het Engelse avontuur "voor geen goud" willen missen, maar voelde ook dat het soms onbegonnen werk was.

"Everton is een prachtige club, maar uiteindelijk heb ik niet de voldoening gekregen die ik graag had willen hebben. Zodra je denkt dat je een beetje de grip hebt, verlies je die ook weer heel snel", vertelt Brands, bij PSV de opvolger van Toon Gerbrands.

Brands stapte in de zomer van 2018, na acht jaar als technisch directeur van PSV te hebben gewerkt, over naar Everton, naar de Premier League. Het bleek in eerste instantie een schot in de roos. Hij trad in 2019 zelfs toe tot het bestuur van de club, die in april 2021 zijn contract verlengde. Daarna werd het onrustig.

Discussie over aanblijven Ancelotti

Zo werd vorig jaar tegen de zin van Brands in coach Rafael Benítez aangesteld als opvolger van Carlo Ancelotti. "Ik heb destijds als Brugman moeten praten om Ancelotti in het zadel te kunnen houden", vertelt Brands. "De eigenaren keken er heel simpel naar en zeiden: 'Er is drie keer verloren, Marcel, doe er wat aan'."

"Ancelotti vertrok uiteindelijk naar Real Madrid, omdat hij niet meer de steun van de eigenaren voelde. Ontzettend zonde. Ancelotti is niet alleen een uitstekende trainer, maar ook een fantastisch mens."

Met Real Madrid won Ancelotti dit jaar de Champions League en de Spaanse landstitel.

Bij PSV stelde Marcel Brands de op het hoogste niveau als coach debuterende Ruud van Nistelrooij aan.