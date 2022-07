Remkes wordt 'stikstofbemiddelaar' tussen boeren en kabinet

Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. "De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties", meldt het ministerie van Landbouw.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een bemiddelaar zou komen om het gesprek met de ongeruste boeren op gang te krijgen. Vooral in de omgeving van natuurgebieden zullen veel boerenbedrijven volgens de kabinetsplannen moeten sluiten. De gesprekken daarover zullen in de twee helft van augustus starten, meldt het ministerie.