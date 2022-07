'Home of British motor racing' is voor coureurs en fans meer dan een F1-race

'The home of British motor racing'. De tekst is groots zichtbaar als je het circuit van Silverstone betreedt. Wie je ook spreekt - fans, journalisten en prominenten - iedereen beaamt dat de Formule 1 dit weekend thuiskomt. In deze iconische race jaagt Max Verstappen om 16.00 uur op alweer zijn zevende zege van het seizoen. Op veel steun vanaf de tribunes hoeft hij niet te rekenen; hier juichen de om en nabij 400.000 toeschouwers, verspreid over het hele weekend, bijna allemaal voor hun Britse helden: Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell. De race wordt een hopelijk spetterend slotstuk van een feestelijk weekend voor de aanwezige raceliefhebbers. De Grand Prix van Silverstone is namelijk 'much more than a race'; met live-optredens van grote namen, een camping met duizenden tenten en een ondanks het matige weer uitstekende sfeer. Het is hier al dagenlang een heus festival.

Silverstone festivalterrein - NOS

"Formule 1 is een sport die hier is geboren. Silverstone is the home of F1", zegt een McLaren-fan op het festivalterrein. "De sfeer is echt geweldig. Veel bars, acts en iedere avond een optreden." "Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen waarom ik zo van deze plek hou", zegt Rebecca, met paars-blauw haar, gele nagels met 'LH' erop en een shirt met #44 overduidelijk Hamilton-fan. "Het is de sfeer, het ontmoeten van andere fans en het zien van je idolen. Het is erg duur, maar het is het allemaal waard."

625 euro Een weekendje Silverstone is inderdaad niet goedkoop. Voor drie dagen Formule 1-geweld en een verblijf op camping Woodlands ben je zo'n 625 euro kwijt. En dat is voor de fan die op de prijzen let. Ruil je de camping in voor een viersterrenhotel in de buurt en het goedkoopste kaartje voor een 'Champions Club Ticket Package', dan lopen de kosten op tot zo'n 3.200 euro. Maar die hoge prijzen zijn zeker niet uniek in de Formule 1. Voor een weekendje Zandvoort tel je tussen de 485 en 4.000 euro neer.

Op zoek naar de magie van Silverstone spreken we met Joe Saward, een mastodont in de perskamer van de Formule 1. "Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij zijn het er 615", denkt de Britse journalist, die schrijft voor onder meer GP+, hardop na over het aantal races dat hij sinds 1988 bezocht. Op rij. "Dit is een groot evenement met veel gepassioneerde fans, dat al jaren op de kalender staat. In Zandvoort ligt racetraditie, maar die is niet zo sterk als hier. Het is altijd uitverkocht en er is bepaalde kennis van Formule 1, die groter is dan in andere landen." Zit de sport in het bloed van de Britten? "Dat kun je wel zeggen, ja." Silverstone is een oud vliegveld, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstdeed als militaire vliegbasis. Decor ook van de eerste race om het wereldkampioenschap. "Het is het begin van de Formule 1. Dit is waar het in 1950 begon", vertelt drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart in de paddock.

Jackie Stewart: 'Groot-Brittannië is het epicentrum van motorsporttechnologie' - NOS

De 83-jarige Brit, met karakteristiek petje, geeft dit weekend rondleidingen op Silverstone, waar hij in 1969 en 1971 de beste was. "Ik weet nog dat ik mijn eerste Britse grand prix won. Och, in mijn eigen land... Het is iets speciaals." 'Formula 1 is coming home' Al met al kun je wel zeggen dat de Formule 1 thuiskomt in Groot-Brittannië. Van maar liefst zeven van de tien teams staat het hoofdkwartier in Engeland. Met Red Bull Racing in Milton Keynes, Mercedes in Brackley en Aston Martin zelfs aan het circuit. "Groot-Brittannië is het epicentrum van motorsporttechnologie", aldus Stewart. "Het is het centrum van de industrie. Het hart van de sport", vult Saward aan. "Voor de coureurs is Monaco misschien een thuisrace (omdat velen daar wonen, red.), maar voor de meeste mensen in Formule 1 is dat hier."

Hoofdkwartieren van de Formule 1-teams - NOS

Het hart van de ruim 400.000 fanatieke fans die dit weekend werden verwacht, klopt niet alleen voor het raceprogramma. Ze worden ook vermaakt met diverse acts en optredens van onder anderen Sigala en Bastille. "Het is een festival, ja. Ik denk dat dat de beste omschrijving is", beaamt Saward. Een week geleden was in Engeland het wereldberoemde festival Glastonbury. Toen heetten de artiesten Paul McCartney en Billie Eilish, nu draait het met name om Hamilton, Russell en Norris. Zij houden van hun homerace, vooral ook vanwege het ontwerp van de baan. Russell vindt het "altijd geweldig" om te racen op Silverstone. Norris noemt het "een memorabele ervaring", Verstappen "een prachtig circuit" en Charles Leclerc - "I love it here" - kijkt uit naar de snelle bochten. Want, zo vult Stewart aan: "Het is een snelle, veeleisende baan. De bochten zijn erg snel en hoe sneller de bocht, hoe uitdagender hij is. De beste coureurs houden daarvan."